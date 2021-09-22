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MATSO Başkanı Güngör: “Ekonomik büyümenin olmazsa olmazı, iyi bir muhasebe sistemidir”

Yeminli Mali Müşavir Mesut Solkol, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile Mesut Solkol, Manavgat yangının ekonomi üzerinde oluşturduğu etkiler ve Manavgat’ın ekonomik sorunlarının çözümü konusunda fikir alış verişinde bulundular.

ANTALYA 22.09.2021, 11:19
MATSO Başkanı Güngör: “Ekonomik büyümenin olmazsa olmazı, iyi bir muhasebe sistemidir”

Yeminli Mali Müşavir Mesut Solkol, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile Mesut Solkol, Manavgat yangının ekonomi üzerinde oluşturduğu etkiler ve Manavgat’ın ekonomik sorunlarının çözümü konusunda fikir alış verişinde bulundular.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör Muhasebecilerin MATSO’nun çözüm ortağı olduğunu belirtti. Başkan Güngör, “Ekonomik yaşamın içerisinde var olabilmenin en önemli koşulu kısa, orta ve uzun vadede doğru planlamalar yapabilen bir muhasebe sistemidir. Bir işletmenin veya şirketin sürdürebilir bir büyüme sağlayabilmesi için iyi bir muhasebe bölümü olmazsa olmaz şarttır” dedi.

Yangının ilçe ekonomisine olan etkileri ve çözümleri konusunda düşüncelerini paylaşan Yeminli Mali Müşavir Mesut Solkol, “Seydi başkanım ile karşılıklı ilçemizin ekonomik sorunları ile ilgi sohbet ettik. Oldukça verimli bir sohbet oldu. Gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı kendisine başarılar diliyorum” dedi. Yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından yeminli Mali müşavir Mesut Solkol, MATSO’dan ayrıldı.

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