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MATSO Başkanı Güngör:" Barış sağlanırsa güzel bir sezon umut ediyoruz”

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MATSO) Olağan Meclis Toplantısı, Müşterek Komite Toplantısı ile birlikte gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Meclis ve Komite üyelerinin söz altığı toplantıda MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Oda çalışmaları ve ekonomik veriler hakkında bilgiler verdi. Toplantıda tarihi Selçuklu yolu projesi çerçevesinde hazırlatılan tanıtım videosu izlendi.

ANTALYA 07.04.2022, 15:05
MATSO Başkanı Güngör:" Barış sağlanırsa güzel bir sezon umut ediyoruz”

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MATSO) Olağan Meclis Toplantısı, Müşterek Komite Toplantısı ile birlikte gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Meclis ve Komite üyelerinin söz altığı toplantıda MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Oda çalışmaları ve ekonomik veriler hakkında bilgiler verdi. Toplantıda tarihi Selçuklu yolu projesi çerçevesinde hazırlatılan tanıtım videosu izlendi.

Rusya Ukrayna savaşının bölge turizmine etkileri

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle 2022 turizm sezonunda her iki ülkeden gelmesi öngörülen turistlerin gelemeyeceği ve bu durumun turizm sektörüyle bağlantılı birçok sektörü doğrudan ve dolaylı olarak olumsuz etkileyeceğini söyledi. Başkan Güngör, “2015 yılından bu yana meydana gelen olaylar bölge ekonomisi ve turizmini sürekli olumsuz yönde etkilemiştir. Turizm sektörü için yaşanan tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen 2022 yılı beklentileri yüksek olan bölgemiz firma ve işletmeleri, öngörülemeyen Rusya-Ukrayna Savaşı ile karşı karşıya kalmışlardır. Savaşın oluşturduğu olumsuz etkiler, Rusya ve Ukrayna destinasyonu için, 2022 yılı turizm sezonunda kaygıya yol açmaktadır. Savaşın başladığı ilk günlerde oluşabilecek olumsuz etkiler ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdik. Daha sonra 15. ve 16. Meslek Komitesi üyelerimiz ile toplantı yaparak Rusya - Ukrayna Savaşının etkileri ve alınması gereken önlemleri ele aldık. Bu toplantıdan çıkan öneriler doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve ilgili Bakanlıklara taleplerimizi ilettik” dedi.

Manavgat ekonomisinin baş sektörünün turizm olduğunu belirten Başkan Güngör, turizmde ürün ve pazar çeşitlendirilmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu çalışmalardan birinin de Tarihi Selçuklu Kervan Yolununum alternatif turizme kazandırmak için yaptıkları çalışmalar olduğunu anlatan Güngör, yaptıkları çalışmalarda son aşamaya geldiklerini kaydetti

“Barış sağlanırsa güzel bir sezon umut ediyoruz”

MATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Güneş ise bu yıl turizmden yüksek olan beklentilerinin Rusya-Ukrayna savaşı ile bir anda olumsuz bir hal aldığını belirterek “Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla bu durumdan olumsuz etkilendik. Rusya Ukrayna görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasını ve savaşın sona ermesini umut ediyoruz. İnşallah bu sıkıntıların sona ermesiyle güzel bir sezon geçiririz. Petrol fiyatlarının dünyada artması nedeniyle uçak fiyatlarının artmasına neden oldu. İnsanlar aldıkları bilet ve yaptıkları rezervasyonları avantaj olarak görüp iptal etmiyorlar. Rusya’dan Mart ayı ve Nisan Ayı başında rezervasyonları olanlar savaş nedeniyle gelemedi. Ama yaz dönemi rezervasyonları iptal olmadı” şeklinde konuştu.

“Avrupa’dan gelen rezervasyonlardan düşüş yaşandı”

Avrupa’dan gelen rezervasyonlarda düşüş yaşandığı belirten Güneş, bunun hem ekonomik hem de psikolojik nedenleri oluğunu söyledi. İnsanların tatil yapmaktan kaçındığına değinen Güneş, “Avrupa’dan gelen turist seviyeleri stabil olarak devam ediyor. Avrupa’dan gelen turistlerin stabil seyretmesindeki en büyük etkenin de petrol fiyatlarındaki artışlar nedeniyle artan maliyetlerden kaynaklanıyor. İç pazardaki erken rezervasyonlar geçtiğimiz yıllara göre düşüş yaşandı” dedi.

MATSO olarak son 4-5 yılda Manavgat Side destinasyonunu tanıtmak amacıyla çok güzel hazırlandıklarını ve güzel tanıtım çalışması yaptıklarını belirten Güneş, bu kararın alınmasında destek veren tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. MATSO olarak bölge tanıtımını tamamen üstlendiklerini belirten Güneş, MATSO olarak önümüzdeki yıllarda yerinde ve nokta atışı tanıtımlar düşündüklerini vurguladı.

16. Meslek Komitesi Başkanı Fehmi İncidiş ise komite olarak yaptıkları toplantıda ele aldıklarını yurt dışı tanıtım çalışmalarına değinerek MATSO’nun yerinde tanıtım projesinin tatilcilere ulaşmada çok etkili olacağını söyledi. Turizmde durumun çok iyi olmadığını kaydeden İncidiş “Rusya Ukrayna savaşının bitmesi ile turizmin iyi olmasını bekliyoruz. Turizmin iyi olmasını umut ediyoruz” dedi.

Meclis Üyesi Özden Öz ise hava yolu şirketleri tarafından uçakların yurtdışı seferlerinde yolculara uygulanan bagaj limitinin yetersiz olduğunu belirterek bunun artırılması konusunda çok fazla talepler geldiğini söyledi.

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