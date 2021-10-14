MATSO Başkanı Güngör, Avrupalı öğretmenlere Manavgat iş dünyasını anlattı

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Erasmus projeleri kapsamında MATSO’yu ziyaret eden Sırbistan, Portekiz ve Litvanya’dan gelen öğretmenlere Manavgat İş Dünyasını anlattı.

Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Erasmus projeleri kapsamında Okul Müdürü Onur Arslan Başkanlığındaki Sırbistan, Portekiz ve Litvanya’dan gelen öğretmenler MATSO’yu ziyaret etti. Öğretmenler, MATSO Toplantı Salonunda Başkan Seydi Tahsin Güngör, tarafından ağırlandı. Başkan Güngör, öğretmenlere Manavgat ekonomisi ve Manavgat iş dünyası ile ilgili bilgiler verdi. Katılımcı ülke öğretmenlerinden çalışmalar ve sistem hakkında bilgiler alan Başkan Güngör, MATSO’nun projenin yaygınlaştırılması sürecinde yer alacağını kaydetti. Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Onur Arslan proje kapsamında Sırbistan, Portekiz ve Litvanya’dan Ticaret ve Sanayi Odaları’nın da yer aldığını ifade etti. Ziyarette proje kapsamında mesleki eğitim ile sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler arasındaki iş birliklerini değerlendirilerek yeni dönemde Erasmus projeleri ile Manavgat için neler yapılabileceği ele alındı.