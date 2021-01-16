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MatchUp, Akıllı Şehirlerde Enerji Verimliliği seminerinde ele alındı

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında “Akıllı Şehirlerde Enerji Verimliliği” konusunda çevrimiçi seminer düzenlendi. Seminerde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu MatchUp Antalya Avrupa Birliği projesi aksiyonları sektör temsilcileri tarafından ele alındı.

ANTALYA 16.01.2021, 12:43
MatchUp, Akıllı Şehirlerde Enerji Verimliliği seminerinde ele alındı

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında “Akıllı Şehirlerde Enerji Verimliliği” konusunda çevrimiçi seminer düzenlendi. Seminerde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu MatchUp Antalya Avrupa Birliği projesi aksiyonları sektör temsilcileri tarafından ele alındı.

Horizon 2020 MatchUp projesi’nin üç uygulayıcı şehrinden biri olan Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi konulara büyük önem veren Antalya Büyükşehir Belediyesi “MatchUp Antalya” ile ilgili çalışmalarını seminerde paylaştı. Seminerde Horizon 2020 MatchUp Projesi aksiyonları, yenilenebilir enerji teknolojilerinin kentlere entegrasyonu, enerji verimliği, enerji yönetimi, kamu binalarında enerji verimliliğinin önemi, Güneş Enerjisi Santrali (GES), sisteme entegre "Enerji Depolama Sistemi" konuları ayrıntılarıyla ele alındı.

Akıllı şehirlerin önemi arttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi adına online seminere katılan elektrik mühendisi Yüksel Güzel proje kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerinin Antalya’ya entegrasyonunu açıklayarak enerji yönetimi ve kamu binalarında enerji verimliliğinin önemini anlattı. Proje danışmanlarından Arif Kunar Türkiye’de ilk defa bu ölçekte gerçekleştirilecek olan enerji yönetimi ve izleme sisteminin teknik ve tasarım ayrıntılarını sunarak, akıllı ve sürdürülebilir şehir kavramlarının pandemi ile birlikte artan önemine değindi.

Büyükşehir sektörün önünü açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Antalya Ulaşım A.Ş. binasına çatı tipi güneş enerji santralleri ve sisteme entegre "Enerji Depolama Sistemi" işinin danışmanlığını ve kontrolörlüğünü yapan Süleyman Bedeloğlu enerji verimliliğinde dağınık sistemlerin güç kayıplarının önlenmesindeki önemi nedeniyle bu tür projelerin AB ile birlikte ülkemizde de hızla yaygınlaşacağının altını çizdi.

Sürdürebilirlik

Seminerde projenin sürdürülebilirliği ve ülkemizin farklı belediye ve kamu kurumlarına rol model olarak tekrarlanabilmesi için proje deneyiminin, birikiminin ve verilerinin paylaşılmasının önemi vurgulanırken, oluşturulan MatchUP Antalya Şehirler Ağı’nın teknik aksiyonlar kadar önemli olduğu belirtildi.

Yerelden genele

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin MatchUP projesi hedefleri arasında; iyi uygulama örneklerinin sadece Antalya’da değil tüm ülke genelinde uygulanması, bilgi ve deneyim transferi, teknolojik gelişmelerin ve kamuoyunun yeni tasarruf biçimlerini benimseme isteğinin geliştirilmesi, iklim değişikliği ve karbon emisyonlarının azaltımı için enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi güncel uygulamalar yer alıyor. Yerelden genele MAtchUP projesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konusunda bilinçlenmeleri, kentimizde enerji dönüşümü ve enerji yönetimi vizyonunu hedefliyor.
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