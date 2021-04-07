Masa Dağı’nda gönüllü temizlik

Kepez Belediyesi ekipleri ve gönüllü vatandaşlar Masa Dağı’nda 2 saat süren çevre temizliğinde 11 torbası cam şişe olmak üzere 41 torba çöp toplandı.

Antalya’da çevre gönüllüsü vatandaşlar Masa Dağı’nda çevre temizliği yaptı. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün de destek verdiği çevre temizliğine 10 gönüllü katıldı. Eldiven takarak yanlarına çöp poşeti alan gönüllüler, bölgeyi karış karış gezerek çöpten temizledi. Masa Dağı’nda 2 saat süren çevre temizliğinde 11 torbası cam şişe olmak üzere 41 torba çöp toplandı. Yerinde ayrıştırılan çöpler, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında geri dönüşüme kazandırıldı. Masa Dağı’nda çevre temizliği yapan gönüllüler, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için, doğanın kirletilmemesini ve çöplerin geri dönüşüme kazandırılmasını istedi.