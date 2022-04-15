Mart ayında Antalya’da bin 434 yabancı uyruklu ev sahibi oldu

Türkiye genelinde Mart ayında 134 bin 170 konut satıldı. Antalya’da ise Mart ayında 6 bin 364 konut satışı gerçekleşirken bin 434 yabancı uyrukluda Antalya’da ev sahibi oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 82 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Tunceli oldu.

“Yabancılara konut satışı”

Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleşti. Yabancılara Şubat ayında 5 bin 567 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,0 artarak 5 bin 567 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 245 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 434 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,1 artarak 14 bin 344 oldu.

“Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı”

Mart ayında İran vatandaşları Türkiye’den 784 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 741 konut ile Irak, 547 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

“Antalya’da konut satışı”

Antalya’da a Mart ayında 6 bin 364 konut satıldı. Isparta’da Mart ayında 633 konut satışı gerçekleşirken bu rakam Burdur’da Mart ayında 297 oldu.