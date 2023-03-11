Margarit armudu ve ayvada ihracat hareketliliği

Akdeniz bölgesinin meyve ambarı Korkuteli ilçesinde son günlerde soğuk hava depolarında bekleyen Margarit armudunda ve ayvada ihracat hareketliliği sürüyor. Soğuk hava depolarında beklettiği margarit ve ayvalar işledikten sonra başta balkan ülkeleri Romanya, İngiltere, Moldova, Rusya olmak üzere Bosna, Kosova, Slovenya, Makedonya, Bulgaristan ve Sırbistan’a gönderiliyor.

Korkutelili ihracatçı Yusuf Yıldıran, Şu an Korkuteli’ndeki tüm soğuk hava depolarında hareketliliğin devam ettiğini belirterek, "Birinci sınıf elmaları iç piyasaya gönderiyoruz. Bunun yanında ilçede yetişen ayvada ihracata başladı" dedi.