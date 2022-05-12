Mantar Üreticisilerine ışıklı tuzak, dezenfektan ve nematod dağıtımı yapıldı

Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akyar mahallesinde mantar üreticilerine adet ışıklı tuzak, dezenfektan ve nematod dağıtımı yaptı.

12 Mayıs Bitki Sağlığı Günü çerçevesinde Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akyar mahallesinde mantar üreticileri ile bir araya geldi. İlçe Müdürü Selda Sert ve ziraat mühendisleri üreticilere, bitki sağlığı günü, bitki sağlığında biyolojik ve biyoteknik mücadelenin önemi ve kullanımı konusunda bilgi verdi. Ayrıca mantarda biyolojik ve biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması projesi çerçevesinde 34 mantar üreticisine ışıklı tuzak, dezenfektan ve nematod dağıtımı yaptı.

Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert, üreticilere teslim edilen ışıklı tuzak, dezenfektan ve nemetod sayesinde mantar sineği, biyolojik ve biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ve mantarda pestist kullanımının azaltılmasının amaçlandığı belirtilerek söz konusu ürünlerin kullanımı hakkında bilgi verdi.