Mantar toplayan vatandaşların bıraktığı çöpler tepki topluyor

Gazipaşa’da vatandaşların mantar toplarken ormanlık alana bıraktığı çöpler tepki çekti.

Gazipaşa’da geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışın ardından ormanlarda mantar bereketi yaşanıyor. Mantar toplamak isteyen ilçe halkı ormanlara akın ediyor. Özellikle hafta sonu ilçe halkı, hem mantar toplamak hem de piknik yapmak için ormanlık alanları tercih ediyor. Mantar toplamak için ormana akın eden bazı vatandaşlar ise yanlarında götürdükleri yiyecek ve içeceklerin çöplerini ormana bıraktı. Ormanda bırakılan çöpler kirliliğe yol açarken, pet şişe ve poşetler tepki çekti.