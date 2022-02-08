Manavgat’ta yol bakım çalışması

Manavgat Belediyesi, kenti etkisi altına alan şiddetli yağışlardan dolayı yollarda oluşan bozulmaları gidermek için yol bakım ve onarım çalışması başlattı.

Manavgat Belediyesi ekipleri, şiddetli yağış sonrasında ulaşımın olumsuz etkilendiği Sanayi, Ilıca, Çolaklı ve Evrenseki Mahallelerinde süratli bir şekilde yol bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Yağışların aralıksız devam etmesi ekiplerin çalışmalarını engellemedi.

“Anında müdahale”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hiçbir vatandaşın ulaşım konusunda mağduriyet yaşamaması için düzenli olarak yol bakım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “ İlçemiz genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonrasında yollarımızda bozulmalar gerçekleşti. Ekiplerimiz, ulaşımı ve trafiği güvenli hale getirmek için anında müdahale ediyor. Çalışmalarımızda halkımızdan gelen taleplere de büyük önem veriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, plan dahilinde yol bakım ve onarım çalışmalarını süratle gerçekleştirmeye devam edecek” dedi.