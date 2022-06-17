Manavgat’ta Yeşilçam rüzgârı

Manavgat halkı, Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Korosu’nun nostaljik Yeşilçam filmlerini müzikal tadında sahnelenip seslendirdiği “Yeşilçam Film Müzikleri” konserine akın etti.

Şef Onur Gök yönetimindeki Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Korosu, “Yeşilçam Film Müzikleri” konserini Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneledi. 85 koristin sahne aldığı müzikal tadındaki konser, Türk Sinemasına damga vuran “Hafize Ana” karakterinin seyircilerin arasından okul zilini çalmasıyla başladı. Müzikal tiyatro şeklinde gerçekleşen konserde, koristler 70’li ve 80’li yılların modasını gösteren kıyafetler ile sahneye çıktı. Konser, “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” filmindeki meşhur “Fesüphanallah” şarkısıyla başladı.

Filmlerden esintiler

Koristler, çok sevilen Yeşilçam filmlerindeki “Sevdan Olmasa”, “Boş Kalan Çerçeve”, “Duydum Ki Unutmuşsun”, “Gurbet”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Samanyolu”, “Darıldın Mı Gülüm Bana”, “Mavi Boncuk”, “Benim Gözüm Sende”, “Sevemedim Kara Gözlüm”, “Ben de Özledim Ben de”, “Arım Balım Peteğim” şarkılarını ünlü sanatçıların film kostümlerini giyerek seslendirdi. Her koristin bir sanatçıyı temsil ederek canlandırması ise duygu ve neşe dolu anlara sahne oldu. Koristler, bir döneme damga vuran sanatçıların rol aldığı filmlerin en can alıcı sahnelerinin aktarıldığı slayt gösterisinin ardından sahne alarak şarkılarını seslendirdi.

Kemal Sunal, Müslüm Gürses, Filiz Akın

Konserde, Türk sinema tarihine damga vuran usta sanatçılar Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Kadir İnanır, Türkan Şoray, Sadri Alışık, Gülden Karaböcek, Cüneyt Arkın, Mustafa Kandıralı, Erdal Tosun, Emel Sayın, Filiz Akın, Erkin Koray, Gülşen Bubikoğlu, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, İzzet Günay, Belkıs Özener, Ekrem Bora, Ahmet Mekin, Ayhan Işık, Şener Şen ve Tarık Akan, replikleri ve şarkılarıyla canlandırıldı. Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı’ndaki çöp süpürerek şarkı söylemesi ve hafızalara kazınan “Parka Gidecekmiş İki Gözümün Çiçeği” repliğinin bire bir canlandırılması ise seyircileri kahkahaya boğdu.

Konser sonunda dinleyicilerin yoğun talebi üzerine “İzmir Marşı” koristler tarafından seslendirilerek Manavgat halkıyla birlikte hep bir ağızdan coşkuyla söylendi. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan ise koro adına Şef Onur Gök’e teşekkür buketini takdim edip konuşma yaptı. Gecede konuşan Şef Gök, Manavgat Belediyesi bünyesinde bir THM korosunun kurulmasına öncülük eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti.