Manavgat’ta yaz kurslarına yoğun ilgi

Manavgat Belediyesi’ne bağlı hizmet veren eğitim kurumları Çocuk Kültür Merkezi, Side Gençlik Merkezi ve Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yaz kursu kayıtları başladı

Manavgat Belediyesi, Çocuk Kültür Merkezi, Side Gençlik Merkezi ve Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yaz kursu kayıtları 13-24 Haziran tarihleri arasında yapılıyor. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği yaz kursları ve eğitimler, 27 Haziran ile 26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi

Engelli vatandaşların eğitim aldığı Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin 60 kursiyeri, yaz kurslarında sportif faaliyetler, fiziksel aktiviteler, yüzme, masa tenisi, geleneksel Türk oyunları, resim, el sanatları gibi dersleri alarak hem kendilerini geliştirecek hem de sosyalleşecek. Ayrıca Manavgat Belediyesi’nin uzman eğitmenleri eşliğinde şehir turu yaparak coğrafi ve kültürel açıdan da bilgili hale gelecekler.

Çocuk Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezi

Side Çocuk Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezi’nde ise 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine verilecek kurslarda 408 çocuk ders görecek. Manavgat Belediyesi, öğrenciler için modern dans, resim, akıl oyunları, satranç, işaret dili, seramik hamuru, maket uçak yapımı, Türkçe, matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Tarih, İngilizce, hayat bilgisi, yazma ve yazarlık becerisi dersleri verecek.

“Eğitime önem veriyoruz”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Yaz kurslarımızda eğitim alacak olan 468 çocuğumuz, yeni eğitim yılı öncesinde hem kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de toplum içerisinde onları farklı noktaya taşıyacak bir öğrenim sürecinden geçecek. Engelsiz dostlarımız ise kurslarımıza katılarak sosyal yaşama daha çabuk adapte olacak ve fiziki yönlerini geliştirme imkânı bulacak. Çocuklarımız ise, daha pratik düşünme, kişisel gelişim ve müfredat derslerini görerek yeni öğretim yılı öncesinde donanımlı hale gelecek. Kurs kayıtlarımıza yoğun ilgi gösteren velilerimize ve öğrencilerimize verimli bir yaz dönemi diliyorum. Hayata dokunan çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.