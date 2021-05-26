Manavgat’ta yayla yollarına bakım

Manavgat Belediyesi, Manavgat’ın kırsal mahallelerine bağlı yayla yollarında bakım ve onarım çalışması başlattı. Çalışmaların ilk durağı Sülek Yaylası oldu.

Manavgat Belediyesi, Manavgat halkının hem hayvanlarını otlatmak hem de yaz şartlarına göre daha serin ve uygun şartlarda yaşamak amacıyla çıktığı yayla yollarında bakım ve onarım çalışması başlattı. Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatı üzerine harekete geçen ekipler, araç konvoyu ve iş makineleri ile yayla yoluna gitti. İlk etapta 15 kişilik Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekip, 2 adet tır, greyder, silindir, kepçe, kamyonlar, su tankerleri, çift kabinli pikap ve binek araçlarla Alacabel’den geçerek ilk çalışmanın yapılacağı yer olan Sülek Yayla’sına ulaştı.

Sülek Yaylasındaki ilk çalışmalar kapsamında bozuk olan yollar düzenlenmeye başladı. Manavgat Belediyesi ekiplerine, mahalle muhtarları da eşlik ederek, yollarla ilgili bilgi verdi. Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında Kirten Sülek yaylasının yanı sıra Taşkesiği, Kurşunlu, Uzunkale, Hocalı, Karacalar Sülek, Saraçlı, Demirciler, Gençler, Belenobası ve Hacıobası yaylalarında da yol bakım çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

“Ata yurdu yaylalar”

Yayla yollarında yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi veren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, " Yaylacılık, Manavgat’ımızın geleneksel bir kültürüdür. Yaylalarımız her birimizin adeta ata yurdudur. Manavgat’ımızda yaylacılık kültürü hala yaşatılmaya devam etmektedir. Merkezden oldukça uzak ve yüksek olan yaylalarımıza uzun süredir bir çalışma planlamayı düşünüyorduk. Yaylalar daha da kalabalık olmadan bu süreçte çalışmalarımızı hızla gerçekleştirmek istedik. Belediyemizin imkanlarınca bütün yaylalarımıza ulaşarak yollarımızı daha kullanışlı hale getireceğiz. Hızla tamamlamayı planladığımız çalışmalarımızın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.