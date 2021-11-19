Manavgat’ta uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde esrar maddesi taşıyan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Side turizm bölgelerinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda S.Y. isimli şüpheli,15 gram kubar esrar maddesi ile yakalandı. Şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.