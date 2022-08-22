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Manavgat’ta toplum destekli polisten trafik bilgilendirmeleri

Antalya’nın Manavgat ilçesinde toplum destekli polisler, sürücüleri hem uyardı hem de araç parfümü dağıttı.

ANTALYA 22.08.2022, 16:07
Manavgat’ta toplum destekli polisten trafik bilgilendirmeleri

Antalya’nın Manavgat ilçesinde toplum destekli polisler, sürücüleri hem uyardı hem de araç parfümü dağıttı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliğince, ilçe genelinde sürücü ve yayaları bilgilendirme çalışmalarına devam etti. Antalya Caddesi üzerinde yapılan uygulamada araç sürücülerine engellilerin ve yayaların geçişini engellememeleri ve trafik kurallarına dikkat etmeleri noktasında uyarılarak, sürücülere trafik logolu araç parfümü hediye edildi.

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