Manavgat’ta terfi eden komiserlerin rütbeleri takıldı

Manavgat Emniyet Müdürlüğünde terfi eden personelin rütbeleri Manavgat ilçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç tarafından takıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün terfi ve atama kararlarıyla Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan ve komiser yardımcılığından komiser rütbesine terfi eden personel için tören düzenlendi. Manavgat ilçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, Komiser Yardımcılığından Komiser Rütbesine terfi eden, dört personeline yeni rütbelerini makamında yapılan törenle taktı.