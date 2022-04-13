Manavgat’ta tarihi eser operasyonu

Antalya KOM Şube ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda mermer heykel ve lahit ele geçirildi.

Manavgat Aşağıışıklar Mahallesinde A.Ö. isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet mermer heykel ve 1 adet lahit ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.