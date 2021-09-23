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Manavgat’ta restorana girmesine ramak kalan otomobil, korku ve paniğe sebep oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side-Kemer Bulvarında transporter minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlardan birisi yol kenarında bulunan restoranın girişindeki çiçekliklere çarparak durabildi. Restaurantta bulunan müşteriler, işyerinin kapısına kadar gelen otomobili görünce korku ve panikle kaçıştı.

ANTALYA 23.09.2021, 09:51
Manavgat’ta restorana girmesine ramak kalan otomobil, korku ve paniğe sebep oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side-Kemer Bulvarında transporter minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlardan birisi yol kenarında bulunan restoranın girişindeki çiçekliklere çarparak durabildi. Restaurantta bulunan müşteriler, işyerinin kapısına kadar gelen otomobili görünce korku ve panikle kaçıştı.

Kaza, Side-Kemer Bulvarında Çevreyolu istikametinden gelip Side-Kemer Bulvarında bulunan akaryakıt istasyonunun önündeki kavşakta 1607. sokak istikametine dönmekte olan Mehmet Kılınç’ın kullandığı 07 LKR 43 plakalı transporter minibüs ile Side istikametinden çevreyolu istikametine gitmekte olan Ali Cemal Bulut’un kullandığı 07 AFM 660 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kaza yapan araç, kavşaktan geldiği istikamete geri dönerek dururken, otomobil yol kenarında bulunan restoranın giriş kapısındaki beton çiçekliklere çarparak durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Nadir Alper Kılınç ve Nurgül Kılınç yaralandı. Yaralılar 112 ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“Müşteriler panikle kaçıştı”

Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Kaza yapan araçlardan çıkan ses ve kaza yapan otomobilin işyerinin kapısındaki çiçekliğe çarparak durması sırasında işyerindeki müşterilerin korku ve panikle dışarı kaçtığı görüldü.

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