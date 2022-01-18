Manavgat’ta öğrencilere trafik eğitimi semineri verildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, ilköğretim öğrencilerine yönelik trafik eğitim semineri verirken, 23 servis aracı da denetledi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri Çakış, Oymapınar Mehmet Bozkurt, Evrenseki Ahmet Köseoğlu İlkokulu ve Ortaokulu, Sarılar Şehit Ozan Şarlak Ortaokulu’nda dün saat 13.00-15.00 saatleri arasında, öğrenilere yönelik trafik eğitim semineri verdi. Timler, genel trafik kuralları, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, güvenli şekilde oyun oynama ve bisiklet sürme kuralları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı, okul içinde ve dışında uyulması gereken pandemi kuralları konularında toplam 275 öğrenciye seminer verdi.

Seminer faaliyeti bitimine ise 23 servis aracı kontrol edildi.