Manavgat’ta narko rehber eğitimleri devam ediyor

Antalya’da Narkotik Grup Amirliği tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında narko rehber eğitimleri devam ediyor. Velilerle bir araya gelen görevliler, Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanmasının önüne geçilebilmesi amacıyla anneleri bilgilendiriyor.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğince ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında okullarda, muhtarlıklarda ve mahallelerde velilere narko rehber eğitimlerine devam ediliyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanmasının önüne geçmek için anne duyarlılığından faydalanmayı amaçlayan projenin, anneler ile sağlanacak iş birliği sayesinde mutlaka başarılı sonuçlar vereceğini, bu nedenle eğitimlere hız kesmeden devam edileceği bildirildi.