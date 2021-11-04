Manavgat’ta kadınlara kanser taraması

Antalya Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, kadınlara yönelik Meme, Bağırsak ve Rahim Ağzı kanserlerinde erken teşhis amacıyla gerçekleştirilen kanser taraması yoğun ilgi görüyor. Kanserde erken teşhisin büyük önem taşıdığını belirten Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Er, bugün Sarılar’da yapılan taramanın, yarın da Emek Mahallesinde gerçekleştirileceğini söyledi. Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Sarılar Mahallesi Pazaryerinde Sağlık Ocağı karşısında gerçekleştirilen Kadınlara yönelik Meme, Bağırsak ve Rahim Ağzı kanserlerinde erken teşhis amacıyla kanser taramasına Kepez Belediyesi mobil tarama tırı ve ekibi destek veriyor.

“Kitle ve modül doktora başvurma sebebi”

Sağlık taramasını yerinde takip eden Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Er, kansere bağlı ölümlerde Akciğer Kanserinin ardından meme kanserinin geldiğini, meme kanserinin erken teşhis edilmesi durumunda korkulacak bir hastalık olmaktan çıktığını belirterek “Burada kişinin kendisini tanıması ve kontrol etmesi, 40 yaş üzerinde ise düzenli olarak hekime başvurması, sağlık kontrollerini düzenli yaptırması, yılda bir kez bile olsa memografi yaptırması meme kanserinin önüne geçilmesinde önemli bir etkendir. Teşhiste kişinin kendi vücudunu tanıması ve kendini muayene etmesi önemli bir aşamadır. Kendisini muayene eden kişinin, memede çöküntü, meme başında renk değişikliği, elle muayenede fark edilen bir kitle ve modül doktora başvurma sebebi olmalıdır” dedi.

“Uzman tarafından muayene edilmelidir”

40 yaşındaki bir kadının yılda en az 1 kere muayene edilmesi gerektiğini belirten Er, “Adet gören kadınlar özellikle adet bitiminden sonraki 10 gün içerisinde bu muayeneyi yapabilirler. Adet görmeyenler de ayın belirli bir gününü seçebilir. Bir ayna karşısına geçilerek gözle muayene de yapılabilir. Eller bele konularak memelerin orantılı olup olmadığı kontrol edilir. 40 yaşındaki bir kadın mutlaka yılda en az 1 kez uzman tarafından muayene edilmelidir. Bunların yapılması durumunda meme kanseri korkulan bir hastalık olmaktan çıkacaktır” diye konuştu.

Sarılar Mahallesinde gerçekleştirilen mobil taramaya kadınların yoğun ilgisinin sevindirici olduğunu belirten İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Er, kanser taramasının Cuma günü de Emek Mahallesinde 3 nolu sağlık ocağı önünde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.