Manavgat’ta kaçak sigara ve tütün operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çok miktarda makaron ve tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlileri tarafından Manavgat genelinde kaçak, sahte sigara ve tütün satan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, bir iş yerinde ve bir araçta yapılan aramada, bin 743 paket içi tütünle doldurulmuş makaron, 98 paket boş makaron ve 20 buçuk kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak Y.A. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.