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Manavgat’ta huzur ve güven uygulaması

Manavgat’ta huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada bin 238 şahıs ve 786 araç sorgulanırken, aranan 11 şüpheli yakalandı. Uygulamada, 58 araç sürücüsüne toplam 21 bin 174 TL cezai işlem uygulandı.

ANTALYA 14.10.2021, 12:40
Manavgat’ta huzur ve güven uygulaması

Manavgat’ta huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada bin 238 şahıs ve 786 araç sorgulanırken, aranan 11 şüpheli yakalandı. Uygulamada, 58 araç sürücüsüne toplam 21 bin 174 TL cezai işlem uygulandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kumköy, Side ve Selimiye Jandarma Karakol Komutanlıkları ile Jandarma Trafik ekipleri tarafından Side Mahallesi giriş ve çıkışında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında bin 238 şahıs ve 786 araç sorgulanırken çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı, 58 araç sürücüsüne ise toplam 21 bin 174 TL cezai işlem uygulandı.

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