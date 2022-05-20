Manavgat’ta fener alaylı 19 Mayıs kutlaması

Manavgat Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’ncü yılını fener alayı ve konserle kutladı.

Binlerce Manavgatlı, Cumhuriyet Meydanı’nda toplandıktan sonra ellerinde Türk Bayrağı ve meşalelerle Fener Alayı yürüyüşünü gerçekleştirdi. Fener alayına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, oda başkanları ve stk temsilcileri de katıldı. Vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı-Yapay Şelale ve İbrahim Sözen Caddesi üzerinden Atatürk Kültür Merkezi’ne ulaştı. Başkan Şükrü Sözen elinde meşalesi ve Türk bayrağı ile yürürken, balkonlarından destek veren halkı selamladı. AKM önünde Manavgat Belediyesi tarafından organize edilen havai fişek gösterisinin ardından, ünlü pop sanatçıları Gökhan Tepe ve Ayla Çelik bir konser verdi. Yıldız sanatçılar, en sevilen şarkı ve bestelerinden oluşan “Aşka Dair Şarkılar” düetini de ilk kez Manavgatlılara seslendirdi.