Manavgat’ta araç sürücülerine alkol denetimi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 10 ayrı noktada alkollü araç kullanan sürücülere yönelik uygulama yapıldı. 2 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alındı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının önlenebilmesi amacıyla Manavgat’ın değişik noktalarında denetim ve uygulama yaptı. Dün gece alkollü araç kullanan sürücülere yönelik 2 saat devam eden uygulamada 351 adet araç kontrol edilirken, eksikleri bulunan 96 araca karayolları trafik kanununun ilgili maddelerinden idari para cezası uygulandı.

İki aracın trafikten men edildiği uygulamalarda alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 4 sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alındı.