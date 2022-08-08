Manavgat’ta 520 personel 7/24 görevde

Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz döneminde artan nüfusa daha iyi hizmet amacıyla ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Manavgat Belediyesi, turizm sezonun başlamasının ardından yaz nüfusu 1 milyon civarına ulaşan Manavgat’ta, ilçenin temiz ve hijyenik olması için 520 kişilik ekibiyle hizmet etmeye başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak 106 mahallede “Süpürgeci” adı verilen görevlilerle sokak aralarını ve caddelerini temizliyor. Çöp toplama noktalarına çöpleri istifleyen süpürgeciler, daha sonra Temizlik İşleri Müdürlüğünün yıkama ekibiyle birlikte çöp toplama noktalarında deterjanlı ve sabunlu su ile yıkama çalışması yapıyor. Yıkama sonucu hem bölgede pis sular akmıyor hem de etrafa kötü kokunun yayılması önleniyor.

Planlı ve saatli çalışma

Manavgat Belediyesince alınan karar doğrultusunda vatandaşlar çöplerini evlerinden 20.00 ile 22.00 saatleri arasında çıkarıyor. Planlı çalışmaları çerçevesinde temizlik işlerinin çöp kamyonları, akşam 21.30’dan gece 04.30’a kadar evlerin önünden çöpleri topluyor. Turizm bölgelerinde ise iş yerlerinin geç kapanması ve geç saatlere kadar hareketlilik olması nedeniyle çöp toplama saatleri gece 04.00’da başlayıp öğlen 12.00 arasına kadar devam ediyor. Ayrıca büyük mahallelerde haftanın her günü kurulan pazar yerlerini de özenle yıkayan Temizlik İşleri Müdürlüğü, bölgeyi tekrar kullanılabilecek hale getirene kadar temizlik işlerini sürdürüyor.

“Daha temiz bir kent için çalışıyoruz”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün özveriyle çalışan ekiplerinin, hem turizme hem de kente yakışır bir şekilde hizmet götürmek için iki kat performansla çalıştığını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak 520 yol arkadaşımızla birlikte daha temiz bir kent için gece gündüz demeden çalışma gerçekleştiriyoruz. Gerek cadde ve sokaklarda görev yapan temizlik çalışanlarımız, gerekse çöp toplama ve yıkama ekibimiz, büyük bir özveriyle kentimizi yaşanılabilir bir yere dönüştürmek amacıyla hizmet veriyor. Bizler, kentimizi her anlamda güzel ve temiz tutmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan da daha nezih bir ortamda hep beraber yaşayabilmek adına kurallara uymalarını önemle rica ediyoruz. Daha temiz bir Manavgat için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir” dedi.