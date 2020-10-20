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Manavgat’ta 350 öğrenci servisi dezenfekte edildi

MANAVGAT BELEDİYESİ, KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA SÜRDÜRDÜĞÜ DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINDA, TOPLAMDA 350 ÖĞRENCİ SERVİSİ ARACINI DEZENFEKTE ETTİ.

ANTALYA 20.10.2020, 16:43
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Manavgat’ta 350 öğrenci servisi dezenfekte edildi

Manavgat Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarında, toplamda 350 öğrenci servisi aracını dezenfekte etti.

Çocukların ulaşımını güvenli ve hijyenik bir şekilde sağlamak için çalışma sürdüren Manavgat Belediyesi ekipleri, toplamda 350 öğrenci servisi aracını dezenfekte etti. Manavgat Servisçiler Odası Başkanı Mustafa Aydın çalışmanın gerçekleştirilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okulların kısmi olarak açıldığını belirterek, “Tüm servis araçlarımız Manavgat Belediyemiz tarafından dezenfekte edilmiştir. Velilerimizin içi rahat olsun, çocuklarımız güven içerisinde araçlarımızdan yararlanabilir. Tüm üyelerimiz, servisçilerimiz ve kooparatifimiz adına Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen’e teşekkür ediyorum” dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kent genelinde korona virüs tedbirlerini en üst seviyede tuttuklarını belirterek, “Çocuklarımızın güvenli ve hijyenik bir ortamda okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla Manavgat Servisçiler Odası’nda hizmet veren 350 servis aracımızda dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Tüm halkımızın içi rahat olsun, biz onların sağlığı için ne gerekiyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızdan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymasını rica ediyorum” diye konuştu.

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