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Manavgat’ta 29 Ekim Satranç Turnuvası düzenlendi

Manavgat Belediyesi ve Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ithafen Atatürk Kültür Merkezi’nde satranç turnuvası düzenledi.

ANTALYA 26.10.2021, 09:53
Manavgat’ta 29 Ekim Satranç Turnuvası düzenlendi

Manavgat Belediyesi ve Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ithafen Atatürk Kültür Merkezi’nde satranç turnuvası düzenledi.

23-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada, 2011,2012,2013,2014,2013,2012,2011, Açık Yaş Kategorisi ve Genel Kategori dalında toplamda 150 kişi yarıştı. Turnuvada, 10 yaş erkekler grubunda Berat Coşkun, kız grubunda Mercan Sönmez, 9 yaşta Esat Efe Yalçın, Hazal Sağlam, 8 yaşta Maya Şahin, Ahmetcan Yazıcı, 7 yaş grubunda Kıvanç Kartal Küçük, Hatice Ay, 6 yaş grubunda Miraç Emir Şener ile Defne Derin Öztürk birinci oldu. Açık yaş bayanlarda Duru Şenel şampiyonluğa ulaşırken, Genel Kategori’de ise Ömer Arda Turgut birinci oldu. Dereceye girenlere madalyalarını Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu takdim etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen,“ Gençlerimizin ve çocuklarımızın bu tarz zeka oyunları ile kendilerine olan özgüvenini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı en büyü miras olan Cumhuriyet’imize ithafen düzenlediğimiz turnuvaya katılan herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Dereceye giren ve emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

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