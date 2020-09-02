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Manavgat’ta 10 mahalleye içme suyu deposu yapılıyor
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MANAVGAT’IN 10 MAHALLESİNDE 12 ADET İÇME SUYU DEPOSU YAPIYOR. MAHALLE SAKİNLERİ SAĞLIKLI İÇME SUYUNA KAVUŞACAK.
ANTALYA 02.09.2020, 13:52
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ın 10 mahallesinde 12 adet içme suyu deposu yapıyor. Mahalle sakinleri sağlıklı içme suyuna kavuşacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ın Güzelyalı, Karavca, Tilkiler, Sırtköy, Çardak, Sağırin, Beşkonak, Kızıldağ, Gebece ve Gençler mahallelerinde içme suyu deposu yapıyor. Ekipler söz konusu mahallelere toplam 12 adet içme suyu deposu kazandıracak. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalar sayesinde bölgede yaşayan vatandaşlar sağlıklı içme suyuna kavuşacak.
Gündoğmuş’ta bin metrelik hat
Öte yandan ASAT Genel Müdürlüğü Gündoğmuş Şube Müdürlüğü, Akyarı Mahallesi Tavşan alanı mevkiinde içme suyu olmayan abonelere su vermek amacıyla 1000 metrelik imalat hattı çalışmalarına devam ediyor.
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