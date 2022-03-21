Manavgatlı öğrencilerden Çanakkale Zaferi drama oyunu

Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ve Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi öğrencileri 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’ni anlatan drama oyunu ve etkinlik düzenledi.

Zaferin 107’nci yıl dönümünde düzenlenen etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Yüksel Okulu Müdürü Fatih Uslu, oda başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda aile katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte çocuklar, savaşın seyrini değiştiren kahraman askerleri, giydikleri kıyafetlerle temsil etti. Engelsiz öğrenciler, Seyit Onbaşı, Mücahide Hatice Hanım, Bigalı Mehmet Çavuş, Nezahat Onbaşı ve Yahya Çavuş’un hayat hikayelerini aktararak rollerini canlandırdı. Öğretmenleriyle birlikte etkinliği gerçekleştiren çocuklar, Çanakkale Şehitliği’ni sembolik olarak hazırlayarak kurdukları muhabere çadırında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını canlandırdı. Gazi Mustafa Kemal’in, “Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” sözünü de cephede savaş olarak canlandıran çocuklar, izleyenlerin gözlerini yaşarttı. Ayrıca Çanakkale Savaşı’nın zorluklar ve imkansızlıklar içinde kazanıldığını anlatmak amacıyla Buğday Çorbası ve Üzüm Hoşafı’da gelen konuklara ikram edildi.

“Çanakkale Zaferi kaderimizi değiştirdi”

Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin etkinliğini büyük bir duygu içerisinde izleyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Çanakkale Zaferi’nin Türk Milleti’nin tarihini ve kaderini değiştirdiğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Engelsiz çocuklarımız ve öğrencilerimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizi anlatan muhteşem etkinliği bizleri oldukça duygulandırdı. Nesilden nesile devam edecek olan bu gurur, milletimize birlik ve beraberliğin ne kadar önemli ve vazgeçilmez bir unsur olduğunu hatırlatıyor. Ülkemiz yokluk ve imkansızlıklar içinde büyük bir bedel ödenerek kazanıldı. Toprağımızın her karışında aziz şehitlerimizin kanı var. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere canlarını bu vatan için veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.