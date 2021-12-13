Manavgatlı öğrenciler, Yerli Malı Haftası’nda ülke kültürünü tanıttı

Manavgat Belediyesi Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi’ndeki öğrenciler, Yerli Malı Haftası’nda Türkiye’nin yöresel lezzetlerini ve kültürünü tanıtan bir etkinlik düzenledi. 120 öğrencinin kutladığı Yerli Malı Haftası Etkinliğine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen başkan yardımcısı Mustafa Ceylan ve birim müdürleri katıldı. Günler öncesinden büyük bir heyecanla hazırlık yapan öğrenciler, temsil ettikleri bölgelerin kültürlerini yansıtan şalvar, yazma ve çizme gibi yöresel kıyafetler ile etkinliğe katıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni temsil eden öğrenciler, öğretmenleriyle hazırladıkları şark köşesinde oturup kumda kahve yaptı, çiğköfte yoğurdu ve kalaycılık mesleğini icra eden ustaları canlandırdı. Malatya bölgesini temsil eden öğrenciler ise, bakırdan yapılmış ürünleri sergiledi, kuru kayısı ve kuru yemişleri ikram etti. Hatay yöresinde ise temsili olarak zeytinyağlı sarma saran öğrenciler, içli köfte gibi yöresel lezzetlerin tadına baktı. Antalya yöresini temsilen hamur açarak yörük kültürünü canlandıran minikler, öğretmenleri tarafından okula getirilen davul ve zurna eşliğinde halaylar çekti, oyun havaları oynayarak gönüllerince eğlendi.

“Kültürümüzü yaşatıyoruz”

Konu ile ilgili konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat Belediye’mizin eğitim kurumlarında gelece hazırlanan öğrencilerimize ulusal ve kültürel değerlerimizi bire bir yaşayarak öğrenmelerini istedik. Çocuklarımızın, örf ve adetlerimizi öğrenmesi amacıyla bölgelerimizi temsil eden yöresel kıyafetleri giymesi ve bölgelerimizin lezzetlerini tatmalarının onlara farkındalık katacağına inanıyoruz” dedi.