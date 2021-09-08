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Manavgat’ın ’Vatandaş Abdi’si hayatını kaybetti

Manavgat halkı tarafından Vatandaş Abdi olarak bilinen ve kendisine özgü haberlerle adından söz ettiren gazeteci Abdi Işık, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA 08.09.2021, 10:59
Manavgat’ın ’Vatandaş Abdi’si hayatını kaybetti

Manavgat halkı tarafından Vatandaş Abdi olarak bilinen ve kendisine özgü haberlerle adından söz ettiren gazeteci Abdi Işık, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


27 yıldır Manavgat’ta yaşayan, 4 yıldır gırtlak ve akciğer kanseriyle mücadele eden 66 yaşındaki Abdi Işık, 16 Temmuz akşamı Salkımevler Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlandıktan sonra Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılmış, yoğun bakım servisinde bir süre tedavi gördükten sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilmişti. Buradan Antalya Döşemealtı’nda bulunan Özel bir hastaneye sevk edilen Işık’ın yapılan kontrollerinde kanserli hücrelerin beyin dahil tüm organlara yayıldığı belirlenirken yaşam destek ünitesine bağlı olarak tedavisine devam ediliyordu. Gazeteci Abdi Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

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