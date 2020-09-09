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Manavgat Yukarı Işıklar’ın su sorunu çözüme kavuşacak
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MANAVGAT’IN YUKARI IŞIKLAR MAHALLESİ'NİN UZUN SÜREDİR YAŞADIĞI SU SORUNU İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI. ASAT EKİPLERİ, UZUN SÜREDİR SU SIKINTISI YAŞAYAN MAHALLEYE YENİ HAT DÖŞEDİ.
ANTALYA 09.09.2020, 13:53
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ın Yukarı Işıklar Mahallesi’nin uzun süredir yaşadığı su sorunu için çalışmalara başladı. ASAT ekipleri, uzun süredir su sıkıntısı yaşayan mahalleye yeni hat döşedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Yukarı Işıklar Mahallesinin yıllardır süren su sorunu için çalışmalara başladı. Ekipler, su sorununu mahalleye yeni hat döşeyerek, çözüme kavuşturdu. Çalışmalar sonucunda mahalleye döşenen 4 kilometrelik yeni su hattı ile birlikte içme suyu deposuna su getiriliyor.
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