Manavgat yangınında etkilenen arıcılara 2 bin 195 kovan dağıtımı yapıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangında arı kovanları zarar gören üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 bin 195 kovan dağıtımı yapıldı.

Manavgat’ta 28 Temmuz’da başlayan ve 10 gün süren orman yangınında bin 902’si arılı, bin 282’si ise boş olmak üzere toplam 3 bin 184 kovanın yangında zarar gördüğü belirlendi. Bal üreticilerine hayırseverlerin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kovan yardımında bulunuldu. Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Salur, Sarılar, Saraçlı, Seydiler, Ulukapı, Yavrudoğan, Yaylaalan ve Yukarıışıklar mahallelerinde 538 kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Böylece bal üreticilerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toplam 2 bin 195 kovan dağıtıldı.

Yardım çalışmaları aralıksız sürüyor

Ak Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, yangın sebebiyle Manavgat’ta herkes gibi üreticilerinde çok zor günler geçirdiğini kaydederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘vatandaşlarımızın tüm zararları giderilecek’ sözünün ardından ilgili bakanlıklarımız kendi sorumluluklarında olan konularda yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızda, bal üreticisi olan arkadaşlarımız için kovan yardımında bulundu. Bakanlık tarafından il ve ilçe müdürlüklerimiz kanalıyla üreticilerimize bugüne kadar 2 bin 195 arı kovanı dağıtımı gerçekleştirildi” dedi.

Çiftçilere 169 milyon lira

Ak Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol ayrıca yangından zarar gören üreticilerin hesaplarına 169 milyon liranın yatırılacağını ve devletin kimsenin mağdur olmasına, mağduriyetinin sürmesine izin vermeyeceğini belirterek şunları söyledi:

“Tarihin en büyük yangınlarından birini yaşadık. Can kayıpları oldu, yaralılarımız oldu. Maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında vatandaşlarımızla el ele vererek bütün sorunların üstesinden geliyoruz. AFAD tarafından Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya bölgemizde yangından etkilenen çiftçilerimize hazırlanan 169 milyon lira, Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Kısa süre içerisinde bu ödenekler çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak.”