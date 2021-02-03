Manavgat üreterek tasarruf ediyor

Manavgat Belediyesi, park ve yeşil alanlarda kullanılacak olan bitkileri kendi imkanlarıyla seralarında yetiştirerek tasarruf ediyor.

Manavgat Belediyesi, Side Mahallesi ve Kum Mevki’ndeki şantiyesinde bulunan “Bitki Üretim Tesisleri”nde çiçek ve çalı grubu bitkilerini yetiştirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kendi imkanlarıyla sürdürdüğü bitki üretimi çalışmaları kapsamında Kasım, Aralık ve Ocak aylarında 12 çeşit bitki türünden yaklaşık 100 bin adet yetiştirilerek, refüj, park, bahçe ve mesire alanlarına dikildi. Büyük caddelerin Manavgat Belediyesi’ne geçmesiyle birlikte çalışmaların hızlandırıldığı seralarda özellikle gül, papatya, zakkum, irisine, cuffia, rovelya, bahçe külü, sokak benjamini ve ficus nitida gibi bitkiler yaz ve kış aralıksız olarak üretilerek yine belediye ekipleri tarafından uygun yerlere ekimi yapılıyor.

"Tasarruf ederek hizmet yapıyoruz"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün artırdıklarını belirterek bunu tasarruf ve üretimi ön planda tutarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Sözen, “Belediyemizin kaynaklarını ve iş gücümüzü kullanarak tasarruf etmeye özen gösteriyoruz. Daha az maliyetle daha fazla hizmet verebilmek için tüm birimlerimizdeki kaynaklarımızı doğru bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bünyemizdeki bitki üretim tesislerimiz, kentimize ve halkımıza yeni nefes alanları kazandırmaya devam edecektir” dedi.