Manavgat Toptancı Hali sözleşme süresinden önce bitecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yapımı hızla devam 43 milyon lira yatırım bedelli Manavgat Toptancı Hali Projesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Böcek, projenin sözleşme süresinden önce bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Manavgat İlçesi Demirciler Mahallesi’nde 32 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilmekte olan Manavgat Toptancı Hal Projesi şantiyesini ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, çalışmalar hakkında Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Manavgat’a modern hal hizmeti sunacak projenin temelinin 9 Nisan’a atıldığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 20 komisyoncu dükkanı, 32 tüccar ardiyesinin yer alacağı Manavgat Toptancı Hali Projesi’nin hızla yükseldiğini görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Sözleşme süresinden önce bitecek

43 milyon liraya mal olması beklenen projenin tamamlanması için sözleşmeye 800 gün süre konulduğunu kaydeden Başkan Böcek, “İnşaata büyük bir hızla devam eden yüklenici firmanın yetkilileri projeyi sözleşme süresinden önce bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu da beni ayrıca mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Manavgatlı üreticilerimize, komisyoncu arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Yapılar yükseliyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin, Manavgat Toptancı Hal inşaatında temellerin tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi: “Komisyoncu dükkanları ve ardiyelerin olduğu alanda yapıların yapımına başlandı. Yol seviyesinden yaklaşık 280 cm dolgu yapılarak bu yapılar alana oturtulmakta.

Kısa zamanda inşaatı tamamlayıp yeni hal kompleksini kullanılabilir hale getirmeyi planlıyoruz.”

Projenin detayları

Manavgat İlçesi Demirciler Mahallesi’nde 32 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen Manavgat Toptancı Hal Kompleksi Projesi 11 bin 110 metrekare toplam inşaat alanına sahip. Projede, A1 ve A2 blokta 20 adet komisyoncu dükkânı, B1 blokta 12 adet tüccar ardiyesi B2 Blok’ta 20 adet tüccar ardiyesi olacak. İdari binanın zemin katında tuvaletler, elektrik odası, zayıf akım odası, 3 adet işyeri, 4 adet dükkan bulunacak. 1. katta ise yine bay-bayan tuvaletleri, mutfak, restoran, toplantı salonu, mescit, abdesthane, teknik oda ve 4 adet ofis yer alacak. Bodrum katta ise hidrofor odası, yangın suyu odası ve kullanım suyu odası bulunacak. Özel sektörün ve üreticinin yatırımlarını destekleyecek, yaşam ortamlarını iyileştirecek Manavgat Hal Projesi konumuyla da lojistik olarak üreticiye katkı sağlayacak.