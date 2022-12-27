Manavgat Toptancı Hal Projesi’nde sona gelindi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Manavgat’ta hayata geçirdiği Toptancı Hal Projesi tamamlandı, yol ve peyzaj çalışmalarına başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’a modern bir hal kompleksi kazandırmak için Demirciler Mahallesi’nde 32 bin metrekare alan üzerinde yapımına başladığı Toptancı Hal Kompleksi’nde inşaat faaliyetlerini tamamladı. Tüccar ardiyeleri, komisyoncu dükkanları ve idari binanın bulunduğu projede, sıva ve boya imalatları bitti, camlar takıldı. Yol ve peyzaj çalışmaları başladı.

B1 ve B2 tüccar ardiyeleri, A2 ve A1 komisyoncu dükkanlarının bina alt yapısı, camları, dış cephe boyaları yapılarak otomatik kapıları monte edildi. Manavgat Toptancı Hal Projesi’nde ekipler son rötuşları yapıyor. Kısa zamanda hizmete girecek projeyle üreticiler ve komisyoncular modern bir komplekste hizmet verecek.

"11 bin metrekarelik inşaat alanı"

11 bin 110 metrekare toplam inşaat alanına sahip olan Manavgat Toptancı Hal Kompleksi Projesi’nde, A1 ve A2 blokta 20 adet komisyoncu dükkanı, B1 blokta 12 adet tüccar ardiyesi B2 Blok’ta 20 adet tüccar ardiyesi olacak. İdari binanın zemin katında tuvaletler, elektrik odası, zayıf akım odası, 3 adet işyeri, 4 adet dükkan bulunacak. 1. katta ise yine bay-bayan tuvaletleri, mutfak, restoran, toplantı salonu, mescit, abdesthane, teknik oda ve 4 adet ofis yer alacak. Bodrum katta ise hidrofor odası, yangın suyu odası ve kullanım suyu odası bulunacak.