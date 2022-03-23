Manavgat Sarılar’ın içme suyu basınç sorunu çözülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat merkezinde en fazla nüfusa sahip Sarılar Mahallesi’nde içme suyu basınç düşüklüğü sorununun çözümü için 85 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu hattı döşüyor.

Manavgat’ın merkez mahallelerinden Sarılar’ın yüksek kesimlerinde kullanımın arttığı saatlerde içme suyunun ulaşmasında sıkıntılar yaşanıyor. Basınç düşüklüğü ile birlikte vatandaşlardan gelen ve özellikle yaz aylarında artan su kesintisi ihbarlarını dikkate alan Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü hazırladığı proje ile sorunu çözüyor.

“45 milyon bedelli proje”

KDV dahil 45 milyon lira yatırım bedelli “Manavgat Muhtelif Mahaller İçme Suyu Şebeke ve Tesisleri Yapım İşi” kapsamında Manavgat’ın en büyük mahallesi olan Sarılar’a 9 farklı ebatta toplam 85 kilometrelik yeni içme suyu hattı döşeniyor. Çalışmalarda 20 kilometrelik bölüm tamamlandı. Ormanla iç içe olan Sarılar Mahallesi’nde ekipler ayrıca muhtelif yerlere yangın hidrantları da yerleştirdi.

“Karaöz’e kesintisiz içme suyu”

Proje kapsamında yangından zarar gören mahallelerden olan Karaöz’de de şebeke hattı ve abonelerin içme suyu hatları yenilendi. 8.5 kilometrelik hat yenilemesi ile vatandaşların kesintisiz su ihtiyaçları karşılandı.

“Toplam 185 kilometre hat yenilenecek”

“Manavgat Muhtelif Mahaller İçme Suyu Şebeke ve Tesisleri Yapım İşi” içerisinde Sarılar Mahallesi dışında Altınkaya Yavrudoğan, Çolaklı, Sırtköy, Dolbazlar, Tilkiler , Gebece ve Kızıldağ Mahallelerinde de şebeke hattı yenileme çalışması yapılacak. Proje kapsamında toplam 185 kilometrelik içme suyu hattının yenilenmesi hedefleniyor.