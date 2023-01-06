Manavgat Sarılar’da içme suyu hattı yenileme çalışmasında sona gelindi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ın Sarılar Mahallesi’nde sürdürdüğü 80 kilometrelik içme suyu yenileme hat çalışmasında sona geldi.

Manavgat ilçesinin en büyük mahallesi konumundaki Sarılar’da yaşanan su sorunu Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından çözülüyor. “Manavgat Muhtelif Mahalleleri İçme Suyu Şebeke ve Tesisleri Yapım İşi” bünyesinde ekonomik ömrünü tamamlayan, sık sık patlakların yaşandığı boruları yenileniyor.

Toplam 80 kilometrelik yeni içme suyu hattında son aşamaya gelindi. Proje, tamamlandığında abone hatları, içme suyu ve şebeke hatlarında yaşanan arıza ve basınç sorunu çözüme kavuşacak. Vatandaşlara daha sağlıklı, kesintisiz bir içme suyu sağlanmış olacak. Şebeke imalatı tüm hızıyla sürerken, bir yandan da tamamlanan hatların parke ve asfalt imalat çalışmaları devam ediyor.