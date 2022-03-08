Manavgat Narkotik’ten Side’de uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesi Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Side’de gerçekleştirilen ve Narkotik Köpeği Pars’ın katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 0.45 gram esrar ve 55.33 gram metamfetamin ele geçirildi.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Cumhuriyet Savcısının talimatıyla K-9 Narkotik Madde Arama Köpeği Pars’ın da katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda M.O. isimli şahsın Side Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yapılan aramada; E.O. isimli şahsın üzerinde 0.45 gram esrar maddesi, 0.21 gram metamfetamin maddesi, ikametin mutfağında bulunan ocak üzerinde 2 paket halinde daralı ağırlığı 45,77 gram metamfetamin maddesi, araçta 4 paket halinde daralı ağırlığı 9,35 gram gelen metamfetamin maddesi olmak üzere toplam da 55,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.O. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.