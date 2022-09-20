Manavgat MYO, en çok tercih edilen devlet üniversiteleri arasında

2022 yılı ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre, Manavgat MYO’nun bütün programlarının kontenjanları yüzde 100 doldu. Bununla birlikte, Manavgat MYO’ya bağlı programlar, yerleştirme taban puanları itibari ile alanlarında devlet üniversiteleri arasında Türkiye’de en çok tercih edilenler arasında yer aldı.

Manavgat Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu “Manavgat Meslek Yüksekokulunda, 18 yılın sonunda 10’u örgün öğretim, 3’ü ikinci örgün öğretim olmak üzere toplam 13 programda 2022 Eylül ayı itibariyle 2 bin 500 öğrenci bulunuyor. ÖSYM 2022 yerleştirme puanlarına göre 77 meslek yüksekokulu içerisinde Manavgat MYO Aşçılık Programı taban puana göre en yüksek puanlı öğrenci yerleşen program sıralamasında Türkiye 2.’si, 30 devlet üniversitesi ve 37 meslek yüksekokulu içerisinde Manavgat MYO Organik Tarım Programı Türkiye 3.’sü oldu. 13 devlet üniversitesi-18 meslek yüksekokulu içerisinde Manavgat MYO İşletme Yönetimi Programı Türkiye 4.’sü Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı Türkiye 5.’si, Gıda Teknolojisi Programı Türkiye 9.’su, Pazarlama Programı Türkiye 10.’su, olma başarısı gösterdi” dedi.

"Yüzde 100 olması ve öğrenci sayısı 2 bin 650’leri bulması beklenmekte"

Manavgat Meslek Yüksekokulu’nun mevcut öğrenci sayısı bin 850 olduğunu belirten Uslu, “2022 ÖSYM yerleştirme verilerine göre 13 programın öğrenci kontenjanı toplamı 790 iken her bölüme 2 ya da 3 tanede okul birincisi kontenjanından öğrenci yerleştirilmek sureti ile 813 öğrenci daha kayıt yaptırmaya hak kazanmıştır. Yerleştirmesi yapılan öğrencilerden 664’ü kesin kayıt yaptırarak aktif öğrenci olmuş ve Manavgat Meslek Yüksekokulun öğrenci sayısı 2 bin 514’e yükselmiştir. Bu yüzde olarak yüzde 84’lük bir orana tekabül etmektedir. Önümüzdeki günlerde ÖSYM ek yerleştirme başvuru sonuçlarına göre ise bu kontenjanların tamamen dolması ile oranın yüzde 100 olması ve öğrenci sayısı 2 bin 650’leri bulması beklenmektedir. 80 öğrenci ile eğitime başlayıp 18 yıl gibi bir sürede öğrenci sayısını 2 bin 650’lere çıkartması da bir başarıdır. Farklı bir ifade ile ilk eğitime başladığı günden bugüne öğrenci sayısı 33 kat artmıştır” sözlerine yer verdi.