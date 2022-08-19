Manavgat Kent Tiyatrosu’ndan, ’İki Yakanın Hikayesi’

Manavgat Belediyesinin hayata geçirdiği Manavgat Belediyesi Manavgat Kent Tiyatrosu, “İki Yakanın Hikayesi” adlı oyunu sahnelemek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kısa adı MAKET olan Manavgat Kent Tiyatrosu, 24 Aralık 2022 tarihinde sahnelenecek olan “İki Yakanın Hikayesi” adlı oyuna hazırlanıyor. MAKET üyesi 21 kişilik ekip, ünlü yazar ve yönetmen Kosta Kortidis yönetiminde sahnelenecek olan oyunun çalışmalarına devam ediyor. Komedi ve dram unsurları içeren İki Yakanın Hikayesi adlı oyunda, tarihte kavuşamayan aşıklar ve günümüzde de devam eden olaylar zinciri anlatılıyor.

"Manavgat, kent tiyatrosu kazandı"

Kent Tiyatrosunun kurulması ile ilgili konuşan ve oyun hakkında bilgi veren Kosta Kortidis, “İki Yakanın Hikayesi adlı eserimizde, Manavgat tarihine damga vuran Tarihi Köprüden yola çıkarak kent geçmişini anlatıyoruz. Konumuz, komedi unsurlarının ön planda olduğu bir aşk hikayesi. Eğlenceli ve müzikli hoş bir oyunu sahnelemek için çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen de bizlere her türlü desteği veriyor. Manavgat halkına bir kent tiyatrosu kazandırdığımız için çok mutluyuz” dedi.

Sık sık çalışmaları ziyaret ederek destek veren Başkan Şükrü Sözen ise, tiyatro grubu üyelerine başarılar diledi.