Manavgat Katı Atık Transfer Tesisi faaliyete başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından temiz çevre, temiz toplum anlayışıyla Manavgat’ta inşa edilen Katı Atık Transfer Tesisi faaliyete başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ta katı atıkların transferini yapmaya başladı. İlçe belediyesinin kamyonlarıyla toplanan çöpler Büyükşehir Belediyesi tarafından Kum mevkiinde inşa edilen Manavgat Katı Atık Transfer Tesisi’ne getiriliyor. Buradan Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 adet tırla Kızıldağ Mahallesi Göğü mevkiinde bulunan Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi’ ne sevk ediliyor. Böylelikle çöpler bertaraf edilerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

İlçe belediyesinin 43 çöp toplama aracıyla Katı Atık Transfer Tesisine getirilen çöpler tesiste Büyükşehir’in 5 adet tırına boşaltılıyor. Gece-gündüz devam eden transferin turizm sezonun açılması ile yaz aylarında 3 katına çıkması bekleniyor.