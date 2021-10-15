Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat’a hem kazanç hem temiz bir çevre sağlamak üzere yapımına başlanan Manavgat Katı Atık Transfer İstasyonu tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir Manavgat için yapımına başladığı katı atık transfer istasyonunu tamamlandı. Manavgat Belediyesi’nden tahsisi gerçekleştirilen Pazarcı Mahallesi’ndeki 6 bin metrekare alanda inşa edilen Katı Atık Transfer İstasyonu Manavgat’a hem kazanç hem de temiz bir çevre sağlayacak.

“Tasarruf sağlayacak”

Kamyonlarla Manavgat ilçesindeki mahallerden toplanan günlük 450-500 ton evsel katı atık, katı atık transfer istasyonuna getirilecek. Buradan da Manavgat Kızıldağ Göğü mevkiinde bulunan katı atık depolama sahasına Antalya Büyükşehir Belediyesi tırları ile transfer edilecek. Böylelikle küçük çöp kamyonlarının Kızıldağ’a gitmesine gerek kalmayarak, tasarruf sağlanmış olacak. Ayrıca burada bulunan enerji tesisinde bertaraf edilen evsel katı atıklardan enerji elde edilecek.