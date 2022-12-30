Manavgat Irmağı’na düşen alkollü şahsı itfaiye kurtardı

Antalya’da Manavgat Irmağı’na düşen alkollü şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dün, gece yarısı Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinden bir şahsın Manavgat Irmağı’na düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayhan Y., itfaiye ekiplerince ırmaktan çıkarıldı. Aşırı derece alkollü olduğu gözlenen ve konuşmakta güçlük çeken Ayhan Y., ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayhan Y.’ye ait çocuk arabasındaki sırt çantası, av malzemeleri, 1 bidon boya güvenlik görevlileri tarafından sahibine teslim edilmek üzere götürüldü. Irmak kenarında görev yapan Manavgat Belediyesi özel güvenlik görevlileri, şahsın aynı yerde sürekli balık avladığını söyledi.