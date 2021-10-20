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Manavgat İlçesinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama

Antalya’nın Manavgat İlçesinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama yapıldı.

ANTALYA 20.10.2021, 15:33
Manavgat İlçesinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama

Antalya’nın Manavgat İlçesinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama yapıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Ülkeye yasadışı yollarla gelen yabancı uyruklu sığınmacıların düzensiz seyahatlerinin engellenmesi, sığınmacı olarak bulunan şahısların arasına karışmış terör örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanması amacıyla 19 Ekim günü Şok Uygulama yapıldı. İlçe genelinde yabancı uyruklu şahısların ikamet ettikleri, çalışmış oldukları yerler, kahvehane, kafe, park gibi yerlerde 8 ayrı noktada yapılan uygulamalar sonucunda; 235 kişi hakkında GBT sorgulaması yapıldı. 105 yabancı uyruklu kişinin YTS sorgulaması gerçekleştirildi. 112 adet araç sorgulaması yapılarak toplam da 4 bin 582 TL cezai işlem uygulandı.

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