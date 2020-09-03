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Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne Dr.Mehmet Deniz atandı
MANAVGAT İLÇESİNDE AŞUR EKER DEN BOŞALAN MANAVGAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE MANAVGAT DEVLET HASTANESİ KADIN DOĞUM UZMANI OPR.DR.MEHMET DENİZ ATANDI. (SAĞDA)
ANTALYA 03.09.2020, 10:32
Manavgat ilçesinde Aşur Eker den boşalan Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine Manavgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Opr.Dr.Mehmet Deniz atandı.
Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Opr. Dr. Mehmet Deniz, " Manavgat halkına en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmak için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız" dedi. Opr. Dr.Mehmet Deniz İstanbul Çapa tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kadın Doğum ihtisasını yaptı. Ülkenin değişik yerlerinde görev yapan Dr. Mehmet Deniz 1998 yılından buyana Manavgat Devlet Hastanesi’nde kadın doğum ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyordu.
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