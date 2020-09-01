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Manavgat Emek Mahallesi’ne ek kanalizasyon
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MANAVGAT’IN EMEK MAHALLESİ’NE İLAVE KANALİZASYON HATTI DÖŞEYEREK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRDİ.
ANTALYA 01.09.2020, 12:29
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ın Emek Mahallesi’ne ilave kanalizasyon hattı döşeyerek altyapısını güçlendirdi.
Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Manavgat’ın mahallelerinde altyapı ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Manavgat ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirildi. Emek Mahallesi’nin mevcut ana kanalizasyon hattına yapılan ek hat imalatı sayesinde, özellikle yeni yapılan binalardan dolayı ortaya çıkan altyapı ihtiyacı giderildi.
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