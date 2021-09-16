Manavgat Çocuk Kültür Merkezi eğitim yılına açılış töreni ile başladı

Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına, öğrenciler ve eğitmen kadrosuyla birlikte yaptığı açılış töreni ile başladı. Açılış törenine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen başkan yardımcısı Mustafa Ceylan ve birim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Side Kreş Ve Gündüz Bakımevi yerleşkesinde bulunan Çocuk Kültür Merkezi’nde, 2,3,4,5,6,7 ve 8’nci sınıfa giden öğrencilere eğitim dönemi boyunca ders verilecek. Öğrenciler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı boyunca Manavgat Belediyesi’nin uzman eğitmen kadrosu tarafından Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgisi, İngilizce, Drama, Beden Eğitimi ve Resim dersleri alacak.

Açılış töreni sonrasında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen konuşma yapan başkan yardımcısı Mustafa Ceylan, başarılı ve verimli bir eğitim dönemi dileğinde bulundu. Ceylan, “Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte sizlerle bir arada olarak bu keyifli anlarınıza ortak olmak istedik. Tüm yaşamınız boyunca güzel şeylerin sizi bulması en büyük temennimiz. Tüm öğrencilerimize başarılı ve verimli bir eğitim dönemi diliyorum” dedi.