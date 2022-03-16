Manavgat Boğaz Halk Plajı’nda 2. etap çalışmaları

Manavgat Sorgun Boğaz Halk Plajı Sahil Yolu’nun 2. Etap düzenleme çalışmaları devam ediyor. 3 D sembol çalışmasının da yapıldığı sahil, yeni yüzüyle daha kullanışlı ve tanınır hale gelecek.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Irmağı’nın Akdeniz’le buluştuğu nokta olan Sorgun Boğaz Halk Plajı’nda 2.etap çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

“Yeşil alan, piknik masaları, şezlonglar”

2. etapta yapılacak ilave 550 metrelik sahil bandındaki çalışma kapsamında, 3 bin 300 metre granit görünümlü Arnavut parke kaldırım yapılacağı açıklandı. Sahilde yeşil alan miktarını da arttırmayı hedefleyen Manavgat Belediyesi, 4 bin metrekarelik alana çim ekecek. Tasarımda 36 adet pergoleli piknik masasının yanısıra 8 adet de şezlong yer alacak. WC, duş ve soyunma kabinlerini de projeye dahil eden belediye ekipleri, modern aydınlatma direkleri yerleştirerek, bölgeyi aydınlatacak.

“Park, basketbol sahası ve öz çekim alanı”

Yapılacak olan parka yerleştirilecek olan oyun grupları ve basketbol sahası, bölgenin daha da sosyalleşmesini sağlayacak. Kent halkının, sahilde park sorunu yaşamaması için de çalışma yürüten Manavgat Belediyesi, 300 araçlık ücretsiz otoparkı vatandaşların hizmetine sunacak. Rengarenk “BOĞAZ” 3 D sembol çalışması ise misafirlerin özçekim yaparak anı ölümsüzleştirmesi için tasarlandı.

“Sahil kamping ve karavan park”

Manavgat Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü, Sorgun Boğaz Mevkii’nin eşsiz güzelliğinde karavan tatili yapmak isteyen vatandaşlara yönelik de muhteşem bir alan oluşturdu. Sahil Camping adıyla hizmet verecek olan Karavan Park’ta, 26 adet karavanın park edebileceği bir garajın yapım çalışması başladı. Deniz manzarasında aileleriyle birlikte karavanda konaklayacak olan vatandaşlar için aydınlatma direkleri, elektrik, su, duş, wc ve güvenlik hizmeti de verilecek.

“Carettalar ve kum zambakları korunacak”

Tüm dünyada ender yetiştiği için koruma altına alınan endemik bitki Kum Zambakları, tel çitle çevrilen alanda koruma altındı. Caretta Carettaların kaplumbağalarının yavrulama döneminde zarar görmemesi için ise aydınlatma direklerinin yönü ve ışık sıcaklığı özel bir sistemle ayarlanacak. Manavgat Belediyesi’nin güvenlik görevlileri ise sahil bandı boyunca 24 saat devriye görevi yapacak.

“Turizme ve kente artı değer katacak”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Boğaz Halk Plajı’ndaki çalışmaların turizme ve kente artı değer katacağını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat halkımızın yanı sıra yerli ve yabancı misafirlerimizin de sıklıkla kullandığı Sorgun Boğaz Mevkii alanında modern, kullanışlı, halkın aynı zamanda sosyalleşebileceği bir tatil alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Yürüyüş yollarıyla, otoparklarıyla, pergoleli piknik masalarıyla, oyun gruplarıyla, basketbol sahasıyla, kafesiyle, karavan parkıyla, özçekim alanlarıyla, 24 saat güvenlik hizmetiyle muhteşem bir güzelliği daha kentimize kazandırıyoruz. Herkesi Sorgun Boğaz Halk Plajı’mızda vakit geçirmeye davet ediyorum. Manavgat’ımızı, ırmağıyla ve deniziyle bütünleştirmeye devam edeceğiz. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.